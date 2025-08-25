Депутат Никитин рассказал, во сколько лет нужно начинать копить на достойную пенсию

На достойную пенсию россиянам нужно начинать копить в 35−40 лет. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
Парламентарий считает, что накопить на достойную пенсию можно при помощи государственных программ долгосрочных сбережений с софинансированием, позволяющих увеличить будущие выплаты без сильной нагрузки на семейный бюджет.
Никитин уверяет, что правительство продолжает работать над инструментами, которые обеспечат гражданам стабильную и комфортную пенсию.
— Для тех, кто рассчитывает на более высокий уровень дохода, важны личные накопления. При ключевой ставке ЦБ в 18 процентов доходность по вкладам, облигациям и недвижимости может достигать 15−19 процентов годовых. Чтобы получать дополнительно к пенсии около 25 тысяч рублей в месяц, потребуется не менее двух миллионов рублей — при доходности 15 процентов это обеспечит нужный результат. Однако при снижении ключевой ставки доходность также уменьшится, — заявил Никитин в беседе с Gazeta.ru.
В России средний размер назначенных пенсионных выплат для женщин впервые за 10 лет превысил размер пенсий мужчин. Он составил 23 249 рублей, в то время как мужчины в среднем получают 23 028 рублей.
Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что некоторые категории граждан России имеют право на две пенсии. При этом по общему правилу получать две пенсии одновременно нельзя.