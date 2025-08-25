Депутат Никитин рассказал, во сколько лет нужно начинать копить на достойную пенсию

— Для тех, кто рассчитывает на более высокий уровень дохода, важны личные накопления. При ключевой ставке ЦБ в 18 процентов доходность по вкладам, облигациям и недвижимости может достигать 15−19 процентов годовых. Чтобы получать дополнительно к пенсии около 25 тысяч рублей в месяц, потребуется не менее двух миллионов рублей — при доходности 15 процентов это обеспечит нужный результат. Однако при снижении ключевой ставки доходность также уменьшится, — заявил Никитин в беседе с Gazeta.ru.