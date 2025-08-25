Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

Бонзи одержал победу со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Встреча была напряжённой, при счёте 5:4 на матчболе Бонзи остановил игру на шесть минут. Француз допустил ошибку, подавая мяч в сетку, и на корт выбежал фотограф, предположив, что матч окончен. Судья вернул Бонзи право на подачу, что вызвало недовольство Медведева. Зрители поддержали Медведева, освистав арбитра.