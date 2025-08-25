Власти определили места для строительства вытрезвителей в Сочи и Краснодаре

В Краснодаре специализированная организация для размещения лиц в состоянии опьянения создана в январе 2025 года, в настоящее время оформляется земельный участок под строительство. В Сочи решение о создании аналогичного учреждения было принято в конце 2024 года, однако юридическое лицо еще не зарегистрировано — власти намерены сделать это после передачи участка под застройку.