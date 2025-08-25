Стихийный шоппинг пермяка закончился уголовным штрафом

При вынесения приговора суд учел, что обвиняемый добровольно возместил ущерб, нанесенный его действиями, а также тот факт, что он сотрудничал со следствием и признал свою вину. Исходя из этого и других обстоятельств уголовного дела, преступнику было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей.