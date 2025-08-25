Стихийный шоппинг пермяка закончился уголовным штрафом

Мужчина нашел на улице кредитную карту, но вместо того, чтобы обратиться в банк и заблокировать чужой платежный документ, он решил пройтись по магазинам. В результате посещения продуктовых и алкогольных супермаркетов со счета исчезла сумма немного меньше 5 тысяч рублей.
Обнаружив несанкционированные списания с карты, ее владелец обратился в полицию. Правоохранители восстановили путь нарушителя, опираясь на данные мобильного приложения, а потом проверили видеокамеры в магазинах, где были совершены покупки. Личность преступника была установлена. Его привлекли к уголовной ответственности за тайное хищение денежных средств с банковского счета.
При вынесения приговора суд учел, что обвиняемый добровольно возместил ущерб, нанесенный его действиями, а также тот факт, что он сотрудничал со следствием и признал свою вину. Исходя из этого и других обстоятельств уголовного дела, преступнику было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав-исполнитель уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства, а также напомнил, что если он в течение 60 дней не погасит задолженность, наказание будет заменено более строгим. Перспектива вновь предстать перед судом благотворно повлияла на должника, и он выплатил штраф в установленный срок.