В Челябинске линейки 1 сентября пройдут в помещениях и под охраной

Линеек на свежем воздухе не будет. В Челябинске готовятся повысить меры безопасности в День знаний.
Вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев рассказал на совещании в городской администрации, что практически во всех челябинских школах торжественные линейки 1 сентября пройдут в помещениях. На праздниках будут дежурить полицейские, охранники, казаки и дружинники. На входах в школы установят металлодетекторы.
— Понятно, что родители первоклашек захотят прийти, — заметил мэр Алексей Лошкин. — С родителями нужно довести ситуацию, что мы должны думать о безопасности любого мероприятия в первую очередь.