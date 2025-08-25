Ричмонд
В Челябинске линейки 1 сентября пройдут в помещениях и под охраной

В Челябинске школьные линейки пройдут с повышенными мерами безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Линеек на свежем воздухе не будет. В Челябинске готовятся повысить меры безопасности в День знаний.

Вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев рассказал на совещании в городской администрации, что практически во всех челябинских школах торжественные линейки 1 сентября пройдут в помещениях. На праздниках будут дежурить полицейские, охранники, казаки и дружинники. На входах в школы установят металлодетекторы.

— Понятно, что родители первоклашек захотят прийти, — заметил мэр Алексей Лошкин. — С родителями нужно довести ситуацию, что мы должны думать о безопасности любого мероприятия в первую очередь.