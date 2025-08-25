Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На правобережье Красноярска из-за аварии пропала холодная вода

У части жителей Кировского района Красноярска до сих пор нет холодной воды.

Часть жителей Кировского района Красноярска уже вторые сутки сидят без холодной воды. Как рассказали в «КрасКоме», все случилось из-за аварии на магистральном водопроводе, который находится на территории металлобазы на улице Затонской, 32/2.а.

Коммунальщики уточнили, что собственнику предприятия потребовалось более пяти часов на перенос складированных металлоизделий над местом ремонта. В итоге к работам специалисты смогли приступить только 24 августа в 16:00 (хотя приехали на место еще утром). Слесари провели на территории базы всю ночь.

Информацию о местонахождении автоцистерн получить по телефону: 211−39−63.