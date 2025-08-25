На правобережье Красноярска из-за аварии пропала холодная вода

Коммунальщики уточнили, что собственнику предприятия потребовалось более пяти часов на перенос складированных металлоизделий над местом ремонта. В итоге к работам специалисты смогли приступить только 24 августа в 16:00 (хотя приехали на место еще утром). Слесари провели на территории базы всю ночь.