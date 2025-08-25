Ричмонд
В Иркутской области более 2,9 тысяч жителей получили перерасчет за ЖКУ

Общая сумма платежей была снижена более чем на 970 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 2 992 жителям сделали перерасчет за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в связи с выявленными фактами некачественного предоставления коммунальных услуг и ошибочных начислений, общая сумма платежей была снижена более чем на 970 тысяч рублей.

— Управляющие компании отремонтировали общее имущество в более чем 300 многоквартирных домах. А муниципалитеты обеспечили надлежащее управление 226 домами, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В преддверии отопительного сезона прокуроры предостерегли руководителей 66 УК о недопустимости нарушений закона, взяв их работу под контроль.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре СК завел уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома.