В Иркутской области более 2,9 тысяч жителей получили перерасчет за ЖКУ

В Иркутской области 2 992 жителям сделали перерасчет за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в связи с выявленными фактами некачественного предоставления коммунальных услуг и ошибочных начислений, общая сумма платежей была снижена более чем на 970 тысяч рублей.