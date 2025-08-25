MWM: РФ создала крупнейший в мире ядерный арсенал под водами Арктики

Российской Федерацией создан крупнейший в мире ядерный арсенал в Арктике. Так на недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что флот ВМФ России, состоящий из атомных подводных лодок класса «Борей», способен обеспечить явное преимущество над западным миром в случае ядерной войны, отреагировал Military Watch Magazine.
Издание отмечает, что «чрезвычайная концентрация» российского подводного флота в Арктике привела к тому, что корабли класса «Борей» особенно хорошо оптимизированы для действий в регионе. Россия развертывает корабли с большим количеством ядерных боеголовок на борту, чем любой другой класс военных кораблей в мире.
Особое внимание американские журналисты обратили на подводную лодку «Князь Пожарский», которая была введена в эксплуатацию в последнюю неделю июля и является пятым из усовершенствованных судов класса «Борей-А».
Являясь крупнейшим в мире оперативным классом подводных лодок, массивные корабли водоизмещением 24 000 тонн каждый несут 16 баллистических ракет межконтинентальной дальности (МБР) РСМ-56, каждая из которых может доставить до десяти ядерных боеголовок против отдельных целей с помощью разделяющихся независимых боеголовок, отмечает портал.
Ранее аналитик Василий Дандыкин заявил, что у России в наличие уже есть четыре подлодки такого класса, к каким США только приступили. Всего же за последние пять лет в России было построено 49 кораблей различных классов — в стране идет масштабная программа модернизации ВМФ.