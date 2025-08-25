MWM: РФ создала крупнейший в мире ядерный арсенал под водами Арктики

Ранее аналитик Василий Дандыкин заявил, что у России в наличие уже есть четыре подлодки такого класса, к каким США только приступили. Всего же за последние пять лет в России было построено 49 кораблей различных классов — в стране идет масштабная программа модернизации ВМФ.