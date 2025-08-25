«Не упал с неба»: Дмитриев объяснил причины кризиса в системе соцобеспечения ФРГ

Кризисная ситуация в системе соцобеспечения ФРГ стала следствием принятия неправильных решений на протяжении многих лет. Такую оценку произошедшему дал спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Возможно, кризис, о котором говорит канцлер Германии, не упал с неба. Это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются», — написал он в социальной сети X.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал недавние заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности финансировать систему соцобеспечения Германии в существующем сегодня виде.
Напомним, Мерц накануне заявил, что немецкие власти больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. По его словам, расходы правительства на социальные программы «вышли из-под контроля» и поставили под угрозу устойчивость всего бюджета страны.