«Не упал с неба»: Дмитриев объяснил причины кризиса в системе соцобеспечения ФРГ

Дмитриев: причиной кризиса соцобеспечения ФРГ стало проведение плохой политики.

Источник: Комсомольская правда

Кризисная ситуация в системе соцобеспечения ФРГ стала следствием принятия неправильных решений на протяжении многих лет. Такую оценку произошедшему дал спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Возможно, кризис, о котором говорит канцлер Германии, не упал с неба. Это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются», — написал он в социальной сети X.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал недавние заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности финансировать систему соцобеспечения Германии в существующем сегодня виде.

Напомним, Мерц накануне заявил, что немецкие власти больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. По его словам, расходы правительства на социальные программы «вышли из-под контроля» и поставили под угрозу устойчивость всего бюджета страны.

