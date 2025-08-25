Шесть фельдшерско-акушерских пунктов открыли на Кубани с начала 2025 года. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.
Фельдшерско-акушерские пункты возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новые медучреждения построили в поселке Краснодарском Красноармейского района, в поселке Кочетинском Динского района, в поселке Восточном Белореченского района. Новые ФАПы появились в селе Камышеваха Новокубанского района, в хуторе Ольховский Тимашевского района и в станице Бесстрашная Отрадненского района.
«Это значит, что еще 4 тысячи человек смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. Все медучреждения оснащены современным оборудованием, необходимым для различных обследований», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Всего на Кубани на 10 лет построили 91 фельдшерско-акушерский пункт. 34 медучреждения возведены по нацпроекту.