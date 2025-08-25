Новосибирский суд оставил в СИЗО коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве

В ходе расследования были изучены акты выполненных работ, техническая документация на установленное оборудование, а также проведены экспертизы, подтвердившие факт использования контрафактных или не соответствующих спецификациям комплектующих. Обвинение настаивает на том, что действия Коломыцина нанесли существенный ущерб муниципальному бюджету и поставили под угрозу безопасность учащихся и персонала школ.