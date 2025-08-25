Новосибирский суд оставил в СИЗО коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве

Следователи полагают, что таким образом обвиняемый совершил хищение денежных средств в сумме не менее 2 500 000 рублей из бюджета Карасукского муниципального округа Новосибирской области.
Карасукский районный суд продлил арест гендиректору ООО «Предприятие противопожарных работ» Коломыцину, обвиняемому в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов в школах Карасукского района. Следствие считает, что в 2023 году он заменил предусмотренное проектом оборудование на более дешевое, похитив не менее 2,5 млн рублей из бюджета.
В ходе расследования были изучены акты выполненных работ, техническая документация на установленное оборудование, а также проведены экспертизы, подтвердившие факт использования контрафактных или не соответствующих спецификациям комплектующих. Обвинение настаивает на том, что действия Коломыцина нанесли существенный ущерб муниципальному бюджету и поставили под угрозу безопасность учащихся и персонала школ.