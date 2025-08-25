Власти Набережных Челнов опубликовали программу на День города и республики

Для тех, кто предпочитает водные прогулки, рекомендуют посетить набережную Тукая. В этой точке с 12:00 будет проходить концерт «Цвети, моя Республика!». А в 17:00 на майдане парка Прибрежный начнется театрализованная программа «Мой край родной, Республика моя!». После этого организуют концерт с участием Ильсии Бадретдиновой, группы «Градусы» и диджея Линды Эрфольг.