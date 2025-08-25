Власти Набережных Челнов опубликовали программу на День города и республики

В Набережных Челнах 30 августа пройдет множество ярких и интересных мероприятий. Куда же отправиться, чтобы не пропустить самое важное? Администрация города подготовила краткий обзор программы.
С 10:00 на майдане парка Прибрежный начнется Фестиваль цветов «Акварель — 2025», который порадует разнообразием цветочных композиций. Также в это время на бульваре Энтузиастов будет проходить Всероссийский фестиваль «Город мастеров». Здесь жители и гости автограда смогут увидеть работы талантливых мастеров и приобрести уникальные сувениры.
Любители конного спорта смогут насладиться зрелищем на ипподроме. В 11:00 там начнутся Куреш и скачки, которые обещают быть захватывающими и увлекательными.
В 15:00 в парке Победы состоится праздничный концерт «Цвети, мой край родной!». Это мероприятие станет отличным поводом для всей семьи собраться вместе и насладиться живой музыкой.
Для тех, кто предпочитает водные прогулки, рекомендуют посетить набережную Тукая. В этой точке с 12:00 будет проходить концерт «Цвети, моя Республика!». А в 17:00 на майдане парка Прибрежный начнется театрализованная программа «Мой край родной, Республика моя!». После этого организуют концерт с участием Ильсии Бадретдиновой, группы «Градусы» и диджея Линды Эрфольг.
Напомним, в Казани на День города существенно усилят меры безопасности. В частности людей просят не брать с собой на мероприятия объемные сумки.