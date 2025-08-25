Омские медучреждения получили более 170 тысяч доз вакцины от гриппа

Министерство здравоохранения региона подчеркивает важность своевременной вакцинации, особенно для тех, кто находится в группе риска. Это люди с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, иммунодефициты, сахарный диабет, а также нарушения работы почек и печени. Особое внимание уделяется работникам профессий, связанных с постоянным контактом с людьми, включая медиков, воспитателей, учителей, сотрудников коммунальных служб и транспорта. Дети, которые посещают детские сады и школы, также нуждаются в дополнительной защите.