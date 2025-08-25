Омские медучреждения получили более 170 тысяч доз вакцины от гриппа

В Омскую область поступила крупная партия вакцин против гриппа — более 170 тысяч доз. Для вакцинации детей медицинские учреждения уже получили препарат «Ультрикс Квадри», а для взрослого населения доставлены вакцины «Флю-М» и «Совигрипп». Эти препараты эффективно защищают от самых распространенных штаммов гриппа и легко переносятся пациентами.
Министерство здравоохранения региона подчеркивает важность своевременной вакцинации, особенно для тех, кто находится в группе риска. Это люди с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, иммунодефициты, сахарный диабет, а также нарушения работы почек и печени. Особое внимание уделяется работникам профессий, связанных с постоянным контактом с людьми, включая медиков, воспитателей, учителей, сотрудников коммунальных служб и транспорта. Дети, которые посещают детские сады и школы, также нуждаются в дополнительной защите.
Вакцинация помогает не только снизить риск заболевания гриппом, но и облегчить его течение в случае заражения. Минздрав напоминает, что привиться следует до начала эпидемиологического сезона, чтобы организм успел выработать иммунитет.
Кроме того, специалисты советуют соблюдать простые меры профилактики для защиты от ОРВИ. Регулярное мытье рук с мылом или использование антисептиков помогает избежать инфекций. Важно избегать прикосновений к лицу, особенно глазам, носу и рту, особенно в общественных местах. В местах скопления людей рекомендуется носить маску, чтобы снизить риск передачи вируса. При первых признаках недомогания лучше остаться дома и минимизировать контакты с окружающими.
Ранее мы писали, что в Омской области зафиксировали более четырех тысяч нападений клещей.