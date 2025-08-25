Мария Багреева: московской «Школе юного инвестора» исполнилось 10 лет

Образовательный проект «Школа городского инвестора» отмечает свое десятилетие. За это время в проекте, обучающем столичных школьников основам предпринимательства, приняли участие больше 27 тыс. учеников, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Московская “Школа юного инвестора” — это масштабный образовательный проект для детей в возрасте от 10 до 15 лет, который в игровой форме знакомит учащихся с основами предпринимательства и ролью конкуренции в экономической жизни города», — отметила Багреева.
Заместитель мэра также подчеркнула, что полученный ребятами в Школе опыт позволит им в будущем с большей уверенностью делать первые шаги в реальном бизнесе.
«Школа юного инвестора» была создана столичным департаментом по конкурентной политике в августе 2015 года. На занятиях школьникам рассказывают об инвестициях, управлении финансами и базовых принципах конкурентных отношений, для них проводят бизнес-игры, которые помогают закрепить полученные знания. Например, ученики составляют бизнес-планы для предприятий, участвуют в аукционах за коммерческое помещение или акции компании, а также в тендерах на поставку продукции и так далее.
Во время защиты учебных проектов школьники принимают важные маркетинговые и стратегические решения, учатся понимать, что такое инвестиции, какую роль они играют в развитии бизнеса. По итогам сессии все ученики получают именные сертификаты и брендированные подарки, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, проект пользуется популярностью в школах Москвы, ежегодно в нем принимает участие свыше 4 тыс. учеников.
«В первом полугодии 2025-го более 1,5 тысячи человек окончили “Школу юного инвестора”, а в сентябре стартует новый сезон образовательного проекта, в котором примут участие порядка трех тысяч школьников», — рассказал Пуртов.
Для участия в проекте необходимо предварительно записаться на сайте. Занятия проводятся в школах, подавших заявки.
Напомним, что в 2016 году Школа стала победителем в номинации «Корпоративные проекты» в рамках форума и программы «Лучшие социальные проекты России». Эту премию с 2012 года вручают лидерам в области корпоративной социальной ответственности.