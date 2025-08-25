Мария Багреева: московской «Школе юного инвестора» исполнилось 10 лет

«Школа юного инвестора» была создана столичным департаментом по конкурентной политике в августе 2015 года. На занятиях школьникам рассказывают об инвестициях, управлении финансами и базовых принципах конкурентных отношений, для них проводят бизнес-игры, которые помогают закрепить полученные знания. Например, ученики составляют бизнес-планы для предприятий, участвуют в аукционах за коммерческое помещение или акции компании, а также в тендерах на поставку продукции и так далее.