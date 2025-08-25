Ричмонд
Приставы закрыли дело против Земфиры* по «коммунальным» долгам: названа причина

В отношении Земфиры* закрыто исполнительно производство после погашения долгов.

Источник: Комсомольская правда

Исполнительное производство, открытое приставами в отношении российской рок-исполнительницы Земфиры* по неоплаченным коммунальным платежам, закрыто. Беглая артистка погасила задолженность. Об этом со ссылкой на судебные и другие материалы сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Земфира* оплатила имеющуюся задолженность по неоплаченным коммунальным платежам. В связи с этим исполнительное производство закрыто.

В июне стало известно, что певица Земфира* задолжала налоговой крупную сумму. Речь идет о 734 тысячах рублей.

Напомним, Земфира* включена в реестр иноагентов с февраля 2023 года. Она высказывалась против спецоперации и получала поддержку от зарубежных источников, говорили в Минюсте РФ.

* — внесена в РФ в реестр иноагентов.