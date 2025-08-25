Ричмонд
В Новороссийске в связи с проведением учений ограничат движение судов в местном морпорту

Сегодня в Новороссийске дважды прозвучат выстрелы со стороны морпорта.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Тренировки запланированы на периоды с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. При проведении учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На указанные временные периоды будет ограничены плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сабдоски и их аналоги), любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега).

