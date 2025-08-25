В Кировском районе Северной Осетии очистили около 2 км берега реки Терек

Около 2 км берега реки Терек на территории Змейско-Николаевского заказника в Кировском районе Северной Осетии очистили от мусора. Акция «Вода России» прошла при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
В мероприятии приняли участие более 50 волонтеров. Они собрали свыше 150 мешков с отходами.
«Специалистами охотинспекции и подведомственных организаций Минприроды РСО — Алании проводится активная работа, направленная на экологическое просвещение всех возрастов, а также на повышение экологической грамотности взрослого населения и туристов», — добавили в ведомстве.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.