БГУ объявил о наборе в физико-математическую школу на новый учебный год

Нововведением этого года станет открытие в школе направления «Квант-юни». Оно предназначено для учащихся 7−9-х классов, желающих освоить начала электроники, развить навыки в чтении электрических схем и их разработке, улучшить понимание физических принципов функционирования электроизмерительных приборов. Курс подходит для всех школьников, интересующихся физикой и техникой, планирующих связать свое будущее с инженерными профессиями.