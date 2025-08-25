БГУ объявил о наборе в физико-математическую школу на новый учебный год

Преподавателями школы выступят сотрудники физического факультета БГУ. Школа включает в себя пять специализированных учебных программ: «Квант IX», «Квант X», «Квант XI», «Квант-олимпиец» и «Квант-юни».
Программы «Квант IX», «Квант X» и «Квант XI» предназначены для учеников 9−11-х классов, стремящихся углубленно изучать физику и математику. Учащиеся смогут подготовиться к поступлению в лицеи, гимназии и университеты. Юных физиков ждут обучающие семинары, презентации, лекции и практические занятия, разбор задач и заданий централизованного тестирования. Также преимуществом курса станет знакомство школьников с научно-образовательной деятельностью, специальностями и студенческой жизнью физического факультета БГУ.
Программа «Квант-олимпиец» предназначена для участников республиканских и международных олимпиад, турниров юных физиков, научно-практических конференций. Занятия организуются по двум направлениям: теоретические и экспериментальные физические задачи.
Нововведением этого года станет открытие в школе направления «Квант-юни». Оно предназначено для учащихся 7−9-х классов, желающих освоить начала электроники, развить навыки в чтении электрических схем и их разработке, улучшить понимание физических принципов функционирования электроизмерительных приборов. Курс подходит для всех школьников, интересующихся физикой и техникой, планирующих связать свое будущее с инженерными профессиями.
Регистрация проходит на сайте университета. Обучение начнется в октябре 2025 года, актуальное расписание занятий будет доступно на сайте физического факультета после 20 сентября.