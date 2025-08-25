В Таджикистане умер 113-летний ветеран ВОВ

Рашид Каримов родился в 1912 году. С 1932 по 1942 год он работал учителем в школе. В 1942 году его призвали на фронт. Каримов участвовал в Сталинградской битве, он служил в в 204-м артиллерийском полку в составе 1-го Украинского фронта и с боями дошел до Праги и Берлина.