В Таджикистане умер 113-летний ветеран ВОВ

Рашид Каримов скончался на 114-м году жизни в результате болезни.

Источник: Аргументы и факты

В Таджикистане скончался 113-летний ветеран Великой Отечественной войны Рашид Карим (Каримов), сообщили власти города Гиссара, где он проживал.

Отмечается, что Каримов умер 24 августа в результате болезни.

Рашид Каримов родился в 1912 году. С 1932 по 1942 год он работал учителем в школе. В 1942 году его призвали на фронт. Каримов участвовал в Сталинградской битве, он служил в в 204-м артиллерийском полку в составе 1-го Украинского фронта и с боями дошел до Праги и Берлина.

После окончания войны Каримов вернулся в Таджикистан и продолжил работать учителем. Впоследствии он стал председателем колхоза.

Каримов награжден орденами и медалями за воинские и трудовые отличия.

Отметим, что на сегодняшний день в Таджикистане проживают 13 участников Великой Отечественной войны и около 120 тружеников тыла.

В годы войны в Красную армию было призвано более 300 тысяч жителей Таджикистана. С фронта не вернулись более 90 тысяч. По данным совета ветеранов войны и труда Таджикистана, 56 тысяч жителей республики были награждены орденами и медалями СССР за проявленную храбрость и боевые заслуги. 56 таджикистанцев стали Героями Советского Союза и 21 является полным кавалером ордена Славы.

Ранее в США умер 103-летний американский летчик-ас времен Второй мировой войны Дональд Макферсон.