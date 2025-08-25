В Калининграде завершили ремонт улицы Железняка

В Калининграде завершили ремонт улицы Партизана Железняка. Подрядчик закончил основную часть работ.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты полностью заменили верхний слой асфальтового покрытия, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки. Ремонт провели на участке от улицы Даваева до перекрёстка с Майской.
Сейчас движение по дороге уже открыто. За работу компания «Мосинжиниринг» получила около 9,5 млн рублей.
Власти запланировали провести масштабную реконструкцию дорог в этом микрорайоне. Ранее завершили работы на улице Дадаева. В настоящее время продолжается капитальный ремонт улицы Майской. Власти планируют открыть техническое движение на первом участке магистрали в сентябре.