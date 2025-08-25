В Калининграде завершили ремонт улицы Железняка

Власти запланировали провести масштабную реконструкцию дорог в этом микрорайоне. Ранее завершили работы на улице Дадаева. В настоящее время продолжается капитальный ремонт улицы Майской. Власти планируют открыть техническое движение на первом участке магистрали в сентябре.