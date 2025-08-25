Ричмонд
В больницу Федоровского района Башкирии поступил новый рентген-аппарат

В оборудование встроен контейнер для хранения цифровой панели.

Центральная больница Федоровского района Башкирии получила новый рентгеновский цифровой аппарат при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве республики.

Оборудование оснащено дозиметром, который позволяет контролировать дозу излучения, получаемую пациентом, в режиме реального времени. Также в аппарат встроены контейнер для хранения цифровой панели, рулетка для измерения дистанции между рентгеновской трубкой и человеком и дистанционная беспроводная кнопка управления.

«Цифровой рентген-аппарат с плоским цифровым переносным беспроводным приемником — передовая модель, в которой соединены все последние достижения в области цифровой регистрации рентгеновских изображений с легкостью, компактностью, маневренностью и простотой в эксплуатации», — добавили в минздраве.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.