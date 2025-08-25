Банк, 170 раз напомнивший клиенту о долге, оштрафован на 100 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Банк, за пару месяцев 170 раз напомнивший жителю Дегтярска в Свердловской области о необходимости вернуть долг, оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка Федеральной службы служебных приставов.
Как отметили в ведомстве, к ним обратился житель Дегтярска, у которого перед банком образовалась задолженность по кредиту, и во время проверки выяснилось, что банк осуществлял деятельность по ее возврату с нарушением требований закона.
«На сотовый телефон мужчины поступило более 170 звонков и смс-сообщений за пару месяцев с требованием вернуть долг. Банк привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности — ред.) с назначением штрафа на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Штраф уже погашен в полном объеме, добавили в главке.