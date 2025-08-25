Башкирия попала в топ-20 регионов с самой низкой долей затрат на ЖКУ

Доля потребительских расходов среднестатистической семьи республики, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива в 2024 году, составила 7,9 процента. Это на 0,3 процента больше, чем в 2023 году. Ежемесячные расходы среднестатистической семьи в Башкирии на ЖКУ и топливо превысили в среднем 4596 рублей.
Отметим, в Приволжском федеральном округе доля затрат на ЖКУ самая низкая в Башкирии — 7,9 процента, за ней следует Кировская область — 8,2 процента и Татарстан — 8,4 процента.
Между тем самая низкая среди регионов доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей — около 4,6 процента — наблюдается в Ингушетии. И, наоборот, самая высокая — в Новгородской области, на уровне 13,6 процента. Всего же жители 59 регионов тратят на ЖКУ не более 10% из общего объема своих потребительских расходов, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Как поясняют специалисты, столь значительная разница между регионами обусловлена влиянием целого ряда факторов. Среди них — величина тарифов на ЖКУ, уровень потребительских расходов семей, степень газификации, общий объем потребления данных услуг, который, в свою очередь, нередко зависит от климатических условий.