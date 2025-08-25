Башкирия попала в топ-20 регионов с самой низкой долей затрат на ЖКУ

Между тем самая низкая среди регионов доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей — около 4,6 процента — наблюдается в Ингушетии. И, наоборот, самая высокая — в Новгородской области, на уровне 13,6 процента. Всего же жители 59 регионов тратят на ЖКУ не более 10% из общего объема своих потребительских расходов, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.