В Госдуме напомнили о трехдневной рабочей неделе осенью

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в ноябре. Об этом напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Работающие по пятидневному графику россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Рабочей будет трехдневная неделя — с 5 по 7 ноября.
— Такое сокращение связано с переносом выходного дня. Постановлением правительства 1 ноября, выпадающее на субботу, перенесено на понедельник, 3 ноября. Следом идет 4 ноября — День народного единства, закрепленный в Трудовом кодексе как праздничный нерабочий день, — пояснил Говырин в беседе с RT.
1 сентября по закону не является праздничным днем. В этом году День знаний приходится на понедельник, поэтому многие родители не смогут присутствовать в будний день на празднике из-за работы. Юрист Александр Южалин объяснил, как законно освободиться от работы в этот день.
Помимо этого, Министерство просвещения утвердило календарь школьных каникул на 2025−2026 учебный год. Однако в ведомстве отметили, что школы в России сами принимают решение о конкретных сроках проведения каникул, поэтому даты от одного учебного заведения к другому могут отличаться.