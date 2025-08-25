Мощнейшая вспышка с июня случилась на Солнце 25 августа — что ждать белорусам

Ученые добавляют, что вспышка оказалась M4.6 балла, то есть относилась к четвертой категории из пяти возможных. Максим излучения был зафиксирован в 08.24 25 августа, в понедельник. Указанная вспышка случилась на фоне резкого усиления активности Солнца, которое связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров. Вместе с тем случившаяся вспышка не должна создать рисков для Земли, полагают специалисты.