Мощнейшая вспышка с июня случилась на Солнце 25 августа — что ждать белорусам

Мощнейшая вспышка с июня 2025 года случилась на Солнце 25 августа — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года», — уточнили в пресс-службе.
Ученые добавляют, что вспышка оказалась M4.6 балла, то есть относилась к четвертой категории из пяти возможных. Максим излучения был зафиксирован в 08.24 25 августа, в понедельник. Указанная вспышка случилась на фоне резкого усиления активности Солнца, которое связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров. Вместе с тем случившаяся вспышка не должна создать рисков для Земли, полагают специалисты.
