Politico: Евросоюз обсудит новые варианты использования доходов от активов РФ

Страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят новые шаги по использованию доходов от замороженных российских активов и подготовку 19-го пакета санкций против России. Об этом сообщила европейская газета Politico.
По данным издания, ссылающегося на письмо датского председательства в ЕС, 31 августа состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС. Главной темой станет усиление давления на Россию, чтобы подтолкнуть её к перемирию. Министры обсудят новый пакет санкций и возможные способы использования доходов от замороженных активов России.
Кроме того, в четверг и пятницу министры обороны стран ЕС проведут встречи, чтобы обсудить военную помощь Украине и развитие её военной промышленности. В переговорах примет участие глава европейской дипломатии Кая Каллас. Хотя официально вопрос гарантий безопасности для Украины в повестке не указан, ожидается, что эта тема всё же будет затронута.
Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин отметил, что заморозка российских активов уже нанесла значительный ущерб финансовой системе Запада. По его словам, последствия для западных стран оказались серьёзными, и этот ущерб не является ожидаемым, а уже реально ощущается.