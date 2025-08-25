Многокилометровая пробка собралась на Култукском тракте 25 августа

На Култукском тракте днем 25 августа 2025 года образовалась многокилометровая пробка. Судя по данным с карт, автомобилисты выстроились в очередь, которая тянется от Ангасолки вплоть до Слюдянки.
Причиной стало сужение до одной полосы из-за ремонта на серпантине. Для регулировки потока организовано реверсивное движение.
— Проще уже пешком добраться… — делятся водители.
— Столько стоим, что уже проголодался, — негодуют сибиряки.
Некоторые пишут, что находятся в пробке уже несколько часов, а продвижения практически нет. Автомобилистам советуют отказаться сегодня от поездок в этом направлении. Судя по обстановке, движение не наладится еще в течение многих часов.
