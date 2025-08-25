На Солнце произошла мощная вспышка: когда россиянам ждать новых магнитных бурь

На Солнце произошла мощная вспышка, причем она была сильнее, чем в июне, которая вызвала череду магнитных бурь. Об этом говорится на официальном Telegram-канале ИКИ РАН. Когда же теперь россиянам ждать новых магнитных бурь?
«На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве», — говорится в сообщении от ученых.
Отмечается, что сейчас фиксируется резкое увеличение солнечной активности. Однако сейчас новые выбросы плазмы пока только немного касаются Земли, они ушли в сторону. Но сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим.
Согласно предварительным оценкам, солнечные центры будут оказывать влияние на Землю уже завтра, начиная с послеобеденного времени. Однако крупные выбросы массы, обладающие значительными угловыми размерами, могут начать задевать Землю краем уже сегодня.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянам рассказали, когда на Землю обрушится новая магнитная буря. Аналитики «Комсомолки» опубликовали подробный прогноз с 25 по 31 августа.