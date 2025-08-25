На Солнце произошла мощная вспышка: когда россиянам ждать новых магнитных бурь

Отмечается, что сейчас фиксируется резкое увеличение солнечной активности. Однако сейчас новые выбросы плазмы пока только немного касаются Земли, они ушли в сторону. Но сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим.