В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Джанкой — Симферополь».
«Отключению подлежат абоненты сел Петровка, Н-Эстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястебовка, Карповка, Тимашовка, Александровка, Краснодарка, Коммунары, Калинино, Вишняковка, Победино, Ближнее, Пушкино, пгт Красногвардейское, Видное, Восход, Марьяновка, Ульяновка, Щербаково, Некрасово», — перечислили на предприятии.
Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.