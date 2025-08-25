Ричмонд
В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. 25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Джанкой — Симферополь».

«Отключению подлежат абоненты сел Петровка, Н-Эстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястебовка, Карповка, Тимашовка, Александровка, Краснодарка, Коммунары, Калинино, Вишняковка, Победино, Ближнее, Пушкино, пгт Красногвардейское, Видное, Восход, Марьяновка, Ульяновка, Щербаково, Некрасово», — перечислили на предприятии.

Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.