Новый «водосберегающий» сорт риса вывели в Казахстане

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Минводы Казахстана сообщило о том, что Казахский НИИ рисоводства им. И. Жахаева проводит испытания нового сорта риса в Кызылординской области.
Выведенный специалистами института сорт «Сыр Сулуы» требует меньше времени на созревание и потребляет меньше воды. Результаты испытаний показали, что новый сорт созревает за 105−110 дней, имеет высокую урожайность и полностью адаптирован к местному климату и почве.
При правильном соблюдении всех агротехнических мероприятий сорт способен выдавать урожай в 80−85 центнеров с гектара, отметили в ведомстве.
На данный момент в регионе выращивают сорта, которые созревают за 120−125 дней.
«Водохозяйственная ситуация в южных регионах Казахстана выдвигает необходимость поиска и разработки новых способов экономии воды. С учетом глобального изменения климата подобные сорта сельскохозяйственных культур могут стать убедительной альтернативой существующим водоемким сортам. Результат данной научной работы положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и сокращение потребления воды рисовыми полями», — отметил зампредседателя правления НИИ Жанузак Байманов.
Также НИИ совместно с Минводы испытывает венгерский препарат Water Retainer, предназначенного для удержания влаги в почве. Результаты показали, что препарат позволяет сократить время вегетации риса и за счет этого добиться значительной экономии воды. Традиционным способом рис поливают в течение 90 дней, а при использовании препарата для удержания влаги достаточно полива в течение 51 дня.