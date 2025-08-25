Новый «водосберегающий» сорт риса вывели в Казахстане

Также НИИ совместно с Минводы испытывает венгерский препарат Water Retainer, предназначенного для удержания влаги в почве. Результаты показали, что препарат позволяет сократить время вегетации риса и за счет этого добиться значительной экономии воды. Традиционным способом рис поливают в течение 90 дней, а при использовании препарата для удержания влаги достаточно полива в течение 51 дня.