Какой силы будет магнитная буря 26 августа 2025: прогноз

Прогнозируемое значение геомагнитного индекса Kp на 26 августа колеблется в пределах 2−4, с пиковыми значениями в утренние часы. Максимальная геомагнитная активность ожидается в период с 00:00 до 09:00 по московскому времени, когда индекс Kp может достигнуть значения 4, что по шкале интенсивности соответствует «возбужденной магнитосфере» или «маленьким изменениям».