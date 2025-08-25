Руслан Алехно стал автором трехдневного фестиваля, который пройдет в Беларуси

В программе праздника запланированы творческие встречи, концерты, выставки. Кроме того, состоится показ коллекции моделей школьной формы и осенней одежды. Можно будет покататься на лошадях, посетить художественный пленэр «Палітра роднага краю» с участием профессиональных художников, учащихся. В торжественном закрытии фестиваля 31 августа с 14.00 до 15.00 примет участие Руслан Алехно.