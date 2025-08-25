Руслан Алехно стал автором трехдневного фестиваля, который пройдет в Беларуси

Трехдневный фестиваль пройдет в Беларуси. Автором идеи события стал заслуженный артист Беларуси, певец Руслан Алехно, пишет bobrlife.by.
В Бобруйске впервые состоится молодежный духовно-просветительский фестиваль «Добрыя людзі». Он будет проходить 29, 30 и 31 августа. Главным местом проведения станет площадь у собора Александра Невского, территория женского монастыря Святых Жен-Мироносиц. Творческая идея указанного фестиваля принадлежит почетному гражданину Бобруйска Руслану Алехно.
— Вас ждут сюрпризы и самое главное — подарки. Приезжайте на фестиваль «Добрые людзi» в город Бобруйск, — приглашает певец Руслан Алехно.
В программе праздника запланированы творческие встречи, концерты, выставки. Кроме того, состоится показ коллекции моделей школьной формы и осенней одежды. Можно будет покататься на лошадях, посетить художественный пленэр «Палітра роднага краю» с участием профессиональных художников, учащихся. В торжественном закрытии фестиваля 31 августа с 14.00 до 15.00 примет участие Руслан Алехно.
