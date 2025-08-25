Капремонт Комсомольского моста в Омске начнется в 2026 году

Капитальный ремонт одного из ключевых транспортных объектов Омска — Комсомольского моста — начнется в 2026 году. На реализацию масштабного проекта будет направлено более миллиарда рублей, сообщили NGS55.RU в департаменте строительства. Средства на обновление моста уже заложены в бюджете будущего года.