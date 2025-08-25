Капремонт Комсомольского моста в Омске начнется в 2026 году

Капитальный ремонт одного из ключевых транспортных объектов Омска — Комсомольского моста — начнется в 2026 году. На реализацию масштабного проекта будет направлено более миллиарда рублей, сообщили NGS55.RU в департаменте строительства. Средства на обновление моста уже заложены в бюджете будущего года.
Ориентировочная стоимость работ была определена еще в 2023 году. Тогда расчетная цена ремонта составила 1,086 миллиарда рублей. Проект призван значительно продлить срок службы моста и улучшить его эксплуатационные характеристики.
Помимо Комсомольского моста, в городе продолжаются работы на другом важном объекте — мосте у Телецентра. Как сообщили в департаменте строительства, подрядчики завершат реконструкцию и сдадут объект 29 октября 2026 года в соответствии с ранее установленным графиком.
Ранее мы писали, что омские чиновники не приняли реконструированный бульвар Архитекторов.