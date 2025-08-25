Ричмонд
Батова: Саманта Смит письмом Андропову растопила лед холодной войны

Сорок лет назад американская школьница Саманта Смит погибла в авиакатастрофе.

Источник: Аргументы и факты

Американская школьница Саманта Смит в 1982 году своим письмом лидеру СССР Юрию Андропову смогла растопить лед холодной войны. Об этом в беседе с РИА Новости заявила директор-основатель Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова.

«Поступок Саманты, это письмо, действительно пробило лед холодной войны, когда диалога межу нашими странами почти не было. И сейчас об этом важно помнить», — считает Батова.

Она напомнила, что Саманта решила написать письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову после просмотра телевизора. Сначала девочка спросила у родителей, почему русские хотят войны. Те посоветовали ей самой спросить у русских. Вскоре Саманта поинтересовалась у родителей, куда отправлять письмо. Они рекомендовали дочери адресовать его в Кремль Андропову.

Ко всеобщему удивлению советский лидер девочке ответил и пригласил ее посетить СССР.

Батова рассказала, что в те годы работала секретарем общества дружбы СССР-США. Ей поручили сопровождать семью Смит в поездке. Батова назвала Саманту необыкновенной, честной и талантливой девочкой, с удивительной улыбкой.

Батова добавила, что мама Саманты — Джейн Смит — до сих пор является ее лучшей американской подругой.

После Москвы Саманта отправилась в «Артек». Девочка решила, что будет жить в отряде. Там она быстро подружилась с девочкой Наташей Кашириной, которая говорила по-английски.

Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в американском штате Мэн 25 августа 1985 года. Батова отметила, что память об американской школьнице, попытавшейся установить мост дружбы между СССР и США, жива в обеих странах. Мероприятия в честь девочки проводятся в «Артеке». В сентябре в Американском университете в Вашингтоне покажут фильм о Саманте.