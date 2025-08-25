Батова: Саманта Смит письмом Андропову растопила лед холодной войны

Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в американском штате Мэн 25 августа 1985 года. Батова отметила, что память об американской школьнице, попытавшейся установить мост дружбы между СССР и США, жива в обеих странах. Мероприятия в честь девочки проводятся в «Артеке». В сентябре в Американском университете в Вашингтоне покажут фильм о Саманте.