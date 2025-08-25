В Киеве раскрыли замысел Зеленского в отношении Трампа: главарь киевского режима не отступит от своего

«Позиция Зеленского “у меня нет договоренностей с русскими” — это способ втянуть Америку в переговоры, чтобы заставить стать непосредственным гарантом. Однако Трамп этого категорически не хочет, потому что понимает, что Украина тут же постарается втянуть США в конфликт напрямую», — резюмировал Дубинский в своем Telegram-канале.