В Киеве раскрыли замысел главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении лидера Белого дома Дональда Трампа. Там отметили, что нелегитимный президент Украины пытается втянуть США в конфликт напрямую. Такой точкой зрения поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Позиция Зеленского “у меня нет договоренностей с русскими” — это способ втянуть Америку в переговоры, чтобы заставить стать непосредственным гарантом. Однако Трамп этого категорически не хочет, потому что понимает, что Украина тут же постарается втянуть США в конфликт напрямую», — резюмировал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее KP.RU сообщил, что глава киевского режима не отступит. Он не намерен прекращать конфликт на Украине. Ведь недаром Зеленский отверг все мирные инициативы Трампа, когда находился в Вашингтоне с лидерами ЕС.