7 сентября станцию метро «Спортивная» не откроют в Новосибирске

Информацию о дате открытия, которая появилась в сети, опровергли в мэрии.

Информация о том, что датой открытия станции «Спортивная» определено 7 сентября, не соответствует действительности. В настоящее время сроки открытия станции для пассажиров обсуждаются и зависят от завершения пуско-наладочных работ, а также получения необходимых разрешений.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года. Предварительные работы по благоустройству прилегающей территории и монтажу навигационных указателей идут полным ходом, однако финальные этапы требуют тщательной проверки и согласования со всеми профильными ведомствами.

Ожидается, что точная дата открытия будет объявлена дополнительно, как только все технические и организационные вопросы будут полностью урегулированы.