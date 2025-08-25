7 сентября станцию метро «Спортивная» не откроют в Новосибирске

Информацию о дате открытия, которая появилась в сети, опровергли в мэрии.
Информация о том, что датой открытия станции «Спортивная» определено 7 сентября, не соответствует действительности. В настоящее время сроки открытия станции для пассажиров обсуждаются и зависят от завершения пуско-наладочных работ, а также получения необходимых разрешений.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года. Предварительные работы по благоустройству прилегающей территории и монтажу навигационных указателей идут полным ходом, однако финальные этапы требуют тщательной проверки и согласования со всеми профильными ведомствами.
Ожидается, что точная дата открытия будет объявлена дополнительно, как только все технические и организационные вопросы будут полностью урегулированы.