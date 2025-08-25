Ричмонд
Жители Татарстана смогут увидеть лунное затмение в сентябре

Жители Татарстана и других регионов России смогут наблюдать лунное затмение 7 сентября.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом «Татар-информу» сообщил астроном, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«7 сентября будет лунное затмение. Его будет видно на большей части территории России, в том числе в Татарстане. Вообще астрономические явления бывают видны с очень большой части земной поверхности», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что лунным затмением называют астрономическое явление, при котором Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей.