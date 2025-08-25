Курский чиновник задержан за хищение 500 млн на «‎зубы дракона» в белгородском приграничье

Как стало известно SHOT, следователи полагают, что из-за действий Базарова государству нанесён ущерб размером более 500 миллионов рублей. Сейчас они проводят обыски на рабочем месте чиновника и по его месту жительства в рамках дела о хищении средств на «‎зубы дракона» в белгородском приграничье.