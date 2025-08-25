Ричмонд
Курский чиновник задержан за хищение 500 млн на «‎зубы дракона» в белгородском приграничье

Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали в рамках расследования дела о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Показания на него дал его бывший коллега Рустэм Зайнуллин.

Источник: Life.ru

Как стало известно SHOT, следователи полагают, что из-за действий Базарова государству нанесён ущерб размером более 500 миллионов рублей. Сейчас они проводят обыски на рабочем месте чиновника и по его месту жительства в рамках дела о хищении средств на «‎зубы дракона» в белгородском приграничье.

Базаров покинул пост вице-губернатора Белгородской области в феврале в связи с переходом на другую работу и переехал в Курскую область, где занял аналогичную должность. Чиновник курирует вопросы строительства и транспорта. 25 августа Хинштейн сообщил о его задержании.