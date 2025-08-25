В Крыму задержана женщина, планировавшая теракт по заданию СБУ

В Крыму задержана жительница Волгоградской области, планировавшая подорвать сотрудников ФСБ с помощью взрывчатки, замаскированной в православной иконе. Женщина стала жертвой обмана СБУ, которая, под предлогом помощи в возврате похищенных телефонными мошенниками средств, вовлекла её в террористическую деятельность. Спецслужба сообщает, что задержанная действовала по указанию украинских кураторов.