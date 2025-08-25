На Дону до сентября продержится высокий уровень активности пыльцы амброзии

Пик опасности для аллергиков ожидается в понедельник, 25 августа. В этот день максимальную активность проявят не только амброзия, но и полынь, злаки, и сорняки. После этого в середине недели уровень пыльцы немного снизится, но уже с пятницы и до 1 сентября вновь возрастет до высокого уровня.