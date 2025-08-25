На Дону до сентября продержится высокий уровень активности пыльцы амброзии

Данные отображены на специальной карте распространения пыльцы.
Пик опасности для аллергиков ожидается в понедельник, 25 августа. В этот день максимальную активность проявят не только амброзия, но и полынь, злаки, и сорняки. После этого в середине недели уровень пыльцы немного снизится, но уже с пятницы и до 1 сентября вновь возрастет до высокого уровня.
Медицинские работники настоятельно рекомендуют людям, страдающим от аллергии, соблюдать меры предосторожности. Одна из них это поддержка гигиены дома. Необходимо еженедельно проводить влажную уборку, чтобы пыль не скапливалась в помещениях.
Не мало важно использовать защиту на улице. Медицинская маска может стать эффективным барьером для пыльцы. А в дневные и вечерние часы, когда концентрация пыльцы достигает максимума, лучше держать окна закрытыми и ограничить время пребывания на улице. В сухую и ветреную погоду от прогулок стоит воздержаться.
Аллергикам стоит использовать увлажнитель для воздуха. Он поможет снизить количество пыльцы в доме. Также врачи рекомендуют придерживаться диеты и исключить из рациона еду, которая может вызвать аллергическую реакцию. Например цитрусовые, морепродукты, орехи или шоколад.
При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в больницу. Там могут назначить антигистаминные или другие препараты для облегчения симптомов.