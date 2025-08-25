В аэропорту Волгограда задерживаются вылеты в Сочи и Санкт-Петербург

Как сообщает онлайн-табло воздушной гавани, рейс из Калининграда ожидали в 5.50, но он задерживается до 14.50. Этот же борт должен потом вылететь в Сочи, поэтому самолет до Сочи тоже задержан более чем на 7 часов, вылет ожидается в 15.35. Самолет авиакомпании «Россия» сегодня вылетит в Санкт-Петербург с 3-часовой задержкой, это связано с поздним прибытием самолета этой авиакомпании из Питера, он тоже задержан.