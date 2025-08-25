В аэропорту Волгограда задерживаются вылеты в Сочи и Санкт-Петербург

Волгоградский аэропорт постепенно возвращается к нормальной работе. Большинство рейсов 25 августа прилетит и вылетит по расписанию. Ночью отправили туристов в Анталью, которые ждали свой самолет около 12 часов. Сейчас в Волгоград серьезно задерживается самолет из Калининграда, а также вылеты в Питер и в Сочи.
Как сообщает онлайн-табло воздушной гавани, рейс из Калининграда ожидали в 5.50, но он задерживается до 14.50. Этот же борт должен потом вылететь в Сочи, поэтому самолет до Сочи тоже задержан более чем на 7 часов, вылет ожидается в 15.35. Самолет авиакомпании «Россия» сегодня вылетит в Санкт-Петербург с 3-часовой задержкой, это связано с поздним прибытием самолета этой авиакомпании из Питера, он тоже задержан.
Авиакомпания «Победа» 25 августа отменила один рейс из Волгограда в Москву и один из Москвы в Волгоград.