В Иркутской области проверяют и исправляют ошибки на дорожных знаках

В Иркутской области специалисты следят за тем, чтобы на дорожных указателях правильно писали названия городов, деревень и рек. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Росреестра, это важно не только для истории, но и для водителей, которые могут заблудиться из-за одной ошибки.
За последние два года было вынесено семь предупреждений организациям, которые ставят знаки, после чего все ошибки были исправлены. А за 2025 уже вынесено четыре таких предупреждения.
— Например, в Слюдянском районе реку Мурино на знаке переименовали в правильное название — Хара-Мурин. Там же исправили другую реку: вместо ошибочного «Шанхай» теперь правильно написано «Шонхайха». В Иркутском районе на указателе заимку «Вдовино» исправили на «Вдовина», — сообщает пресс-служба Управления.
Специалисты поясняют, что правила запрещают сокращать названия. Если река называется «Большая Осиновка», то нельзя писать «Б. Осиновка» — это уже считается ошибкой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многокилометровая пробка собралась на Култукском тракте 25 августа.