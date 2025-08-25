В Иркутской области проверяют и исправляют ошибки на дорожных знаках

В Иркутской области специалисты следят за тем, чтобы на дорожных указателях правильно писали названия городов, деревень и рек. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Росреестра, это важно не только для истории, но и для водителей, которые могут заблудиться из-за одной ошибки.