Летевший в Нячанг самолёт вернулся в Астану из-за вспыхнувшего на панели датчика

«Там какой-то датчик показал то ли неисправность, то ли ошибку. В общем, экипаж решил вернуться. Естественно, для того, чтобы вернуться, нужно было освоить топливо. Они сколько нужно было освоили и приземлились в Астане. Потом, как нам сообщили, там какую-то кнопку не дожали на двери. Сейчас он должен вылететь», — рассказал генеральный агент VietJet в беседе с РИА «Новости».