Для молодых аграриев Бурятии увеличат субсидию

«Привлечение и закрепление молодых специалистов в селе — одна из ключевых задач министерства, особенно в условиях нехватки квалифицированных кадров. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы помочь молодежи сделать выбор в пользу построения карьеры в агропромышленном комплексе как через повышение престижа профессии, так и через проработку материальной поддержки для них. В соответствии с этими целями также реализуем программу “Комплексное развитие сельских территорий”, благодаря которой строим благоустроенное жилье для молодых специалистов. За три года построили 21 дом, в этом году к сдаче готовятся еще 8 домов», — отметил зампред — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Амгалан Дармаев.