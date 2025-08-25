Для молодых аграриев Бурятии увеличат субсидию

Единовременную выплату молодым специалистам, работающим в агропромышленном комплексе Бурятии, увеличат вдвое. Поддержку аграриям оказывают по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.
Получить субсидию в размере 1 млн рублей сможет молодой специалист до 35 лет, который устроился на сельхозпредприятие региона и будет работать там не менее пяти лет. Также он должен постоянно проживать в сельской местности.
«Привлечение и закрепление молодых специалистов в селе — одна из ключевых задач министерства, особенно в условиях нехватки квалифицированных кадров. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы помочь молодежи сделать выбор в пользу построения карьеры в агропромышленном комплексе как через повышение престижа профессии, так и через проработку материальной поддержки для них. В соответствии с этими целями также реализуем программу “Комплексное развитие сельских территорий”, благодаря которой строим благоустроенное жилье для молодых специалистов. За три года построили 21 дом, в этом году к сдаче готовятся еще 8 домов», — отметил зампред — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Амгалан Дармаев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.