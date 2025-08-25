Фигурант уголовного дела об истязании детей идет в горсовет Новосибирска

На предстоящих выборах в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание региона зарегистрировались почти 500 кандидатов. Среди них есть лица с погашенными судимостями, а также Данил Шарган, фигурант уголовного дела об истязании. Об этом пишет Сиб.фм.