Фигурант уголовного дела об истязании детей идет в горсовет Новосибирска

Сибиряк выдвинул свою кандидатуру на пост депутата в городской совет.
На предстоящих выборах в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание региона зарегистрировались почти 500 кандидатов. Среди них есть лица с погашенными судимостями, а также Данил Шарган, фигурант уголовного дела об истязании. Об этом пишет Сиб.фм.
Шарган, военнослужащий по контракту и руководитель патриотического центра «Альфа», баллотируется в Горсовет по округу № 37. Он уроженец Алма-Аты, окончил Новосибирское училище олимпийского резерва.
В графе «сведения о судимости» у Шаргана информация отсутствует. Он является фигурантом уголовного дела по статье «истязание» (ч. 2, ст. 117 УК РФ). Дело поступило в Бердский городской суд в июне, следующее заседание назначено на 29 августа.
По данным СК, весной 2024 года мать 10-летнего воспитанника центра «Альфа» заявила о побоях и унижениях сына. По ее словам, Шарган бил мальчика палкой по голове за невыполнение приказов. Сам Шарган отрицает свою вину, утверждая, что ребенок ударился о бревно.
Ранее прокуратура Новосибирской области сообщала о привлечении инструкторов центра «Альфа» к административной ответственности за оскорбления в интернете.