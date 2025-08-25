Ричмонд
Названы сроки окончания опрессовок в Челябинске

После многих месяцев конец опрессовочных работ 2025 года близок как никогда ранее.

После многих месяцев гидравлических испытаний работы на теплосетях близки к завершению. По заверениям представителей руководства Челябинска, жителям остаётся ждать считанные дни.

Начнём с пятого этапа. Стартовал он 29 июля и стал самым масштабным — затронул порядка тысячи зданий. На сегодняшний день в его рамках продолжаются работы в 25 домах, сообщил Александр Астахов, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству. За оставшиеся испытания отвечает УСТЭК. Представители компании заверили, что горячую воду жителям этих домов вернут в течение недели.

Что касается шестого этапа, с ним пока проблем не наблюдается. Его, как и раньше, собираются завершить до 27 августа, то есть в эту среду.

В разных уголках города продолжаются ремонты систем ЖКХ. По словам градоначальника Алексея Лошкина, это самые масштабные работы в истории Челябинска. Задача перед коммунальщиками поставлена амбициозная, однако, её выполнение никак не повлияет на подготовку к отопительному сезону, заверили на аппаратном совещании в администрации.