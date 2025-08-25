Названы сроки окончания опрессовок в Челябинске

Начнём с пятого этапа. Стартовал он 29 июля и стал самым масштабным — затронул порядка тысячи зданий. На сегодняшний день в его рамках продолжаются работы в 25 домах, сообщил Александр Астахов, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству. За оставшиеся испытания отвечает УСТЭК. Представители компании заверили, что горячую воду жителям этих домов вернут в течение недели.