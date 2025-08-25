Ричмонд
Банк, слишком активно требовавший долг, оштрафовали

Банк в Свердловской области, 170 раз уведомивший жителя Дегтярска о необходимости вернуть долг, был оштрафован, заявила пресс-служба регионального управления Федеральной службы служебных приставов.

Банк звонил и посылал смс-уведомления о долге и ответственности за отказ его вернуть 170 раз за пару месяцев. Действия сочли противоречащими ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Штраф в размере 100 тысяч рублей банк выплатил в полном объеме.

