В ЦБ объяснили причины роста цен на бензин в Ростовской области

К слову, по данным Росстата, средняя цена бензина в России в период с 5 по 11 августа составила 62,48 рубля против 62,06 рубля в конце июля. Стоимость бензина по ЮФО в августе оказалась на уровне в 63,04 рубля, дизель стоил 68,59 рубля, по России показатели составляли 61,44 и 71,50 рубля соответственно.