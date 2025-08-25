Ричмонд
В ЦБ объяснили причины роста цен на бензин в Ростовской области

Аналитики выяснили причины изменения цен на бензин в Ростовской области в июле 2025 года.

Рост цен на бензин в Ростовской области в июле 2025 года произошел из-за сезонного всплеска спроса со стороны аграриев и туристов. Такое объяснение дали эксперты Центробанка.

По мнению аналитиков, стоимость топлива традиционно повышается в летний сезон. В частности, в этот период аграрии активно закупают горючее для проведения полевых работ, также на заправки часто заезжают туристы на автомобилях.

Дополнительное давление на цены оказывает и сезонный плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. В таких условиях временно сокращаются объемы производства. Накопленным итогом моторное топливо за год подорожало на 9,48%.

К слову, по данным Росстата, средняя цена бензина в России в период с 5 по 11 августа составила 62,48 рубля против 62,06 рубля в конце июля. Стоимость бензина по ЮФО в августе оказалась на уровне в 63,04 рубля, дизель стоил 68,59 рубля, по России показатели составляли 61,44 и 71,50 рубля соответственно.

