Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске состоялся первый фестиваль современного искусства «Поздеев фест»

На острове Татышев впервые прошел масштабный фестиваль современного искусства «Поздеев фест», посвященный творчеству выдающегося сибирского художника Андрея Поздеева.

На острове Татышев впервые прошел масштабный фестиваль современного искусства «Поздеев фест», посвященный творчеству выдающегося сибирского художника Андрея Поздеева. Мероприятие объединило как признанных мастеров, так и молодых художников, представивших более 500 работ в различных жанрах.

Гости фестиваля смогли не только увидеть картины и арт-объекты, но и принять участие в мастер-классах, перформансах и интерактивных выставок. Особое внимание организаторы уделили семейному формату — для детей были организованы специальные творческие зоны в тенистой части острова.

«Мы популяризируем творчество Поздеева, знакомим красноярцев с новыми художниками и даем им возможность представить свои работы», — отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

По словам организаторов, успех первого фестиваля предопределил его будущее — уже в 2026 году мероприятие планируется провести в масштабе в связи со 100-летием со дня рождения Андрея Поздеева. Художественная школа имени Поздеева, где учатся 500 человек, стала одним из ключевых партнеров события.

Фестиваль подтвердил статус Красноярска как одного из центров современного искусства в Сибири, где традиции классической школы сочетаются с новаторскими подходами новых поколений художников.