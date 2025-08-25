Ричмонд
Хинштейн объяснил, с чем связано задержание врио замгубернатора Базарова

Хинштейн: Задержание врио замгубернатора Базарова связано с прежним местом работы.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании областного правительства объяснил, с чем связано задержание временно исполняющего обязанности заместителя губернатора региона Владимира Базарова.

«Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — отметил Хинштейн.

Глава региона подчеркнул, что не сомневается в объективном расследовании дела, пока же Хинштейн не стал давать произошедшему никаких оценок. Вместе с тем, врио губернатора отметил, что это еще один важный знак о необходимости четко соблюдать закон. И прежние заслуги индульгеницей не являются.

В декабре прошлого года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в превышении должностных полномочий при возведении укрепительных сооружений в приграничной зоне.

А в апреле этого года экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова обвинили в мошенничестве на один миллиард рублей при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной.

